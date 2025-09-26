＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】あわや“ごっつんこ” 初々しい珍事立ち合い“待った”の一番で、「あ、すみません」と謝罪しようとした両力士の頭が、二人の距離が近すぎるあまり、ぶつかりそうになる“初々しい”珍事が発生した。序二段九十枚目・山田海（出羽海）と序二段九十六枚目・若花新（西岩）の一番での一コマ。山田海は19歳、兵庫県明石市出身の力士。対する若花新は大阪府東大阪市