街がハロウィンカラーに染まる10月。カフェ＆ブックス ビブリオテークと姉妹店パンケーキ＆ブックス ビブリオテークから、北海道産かぼちゃを贅沢に使った「マンスリーパンケーキ」が登場します。2025年10月1日（水）から31日（金）まで味わえるのは〈北海道産かぼちゃとメープルカスタードのハロウィンパンケーキ〉。濃厚な甘みの“くりりん”かぼちゃと、とろけるメ}