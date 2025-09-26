ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に４試合ぶりの一発となる５４号を放った。チェース・フィールドが騒然としたのは４―０の４回一死三塁だった。２番手の右腕クリスマットのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの８２・４マイル（約１３２・６キロ）のチェンジアップをバットの先で拾うと最後は右手一本で振り抜い