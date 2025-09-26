東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.75高値174.94安値174.50 175.40ハイブレイク 175.17抵抗2 174.96抵抗1 174.73ピボット 174.52支持1 174.29支持2 174.08ローブレイク ポンド円 終値199.90高値200.35安値199.63 201.01ハイブレイク 200.68抵抗2 200.29抵抗1 199.96ピボット 199.57支持1 199.24支持2 198.85ローブレイク