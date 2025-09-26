東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.59高値8.60安値8.56 8.65ハイブレイク 8.62抵抗2 8.61抵抗1 8.58ピボット 8.57支持1 8.54支持2 8.53ローブレイク シンガポールドル円 終値115.80高値115.84安値115.37 116.44ハイブレイク 116.14抵抗2 115.97抵抗1 115.67ピボット 115.50支持1 115.20支持2 115.03ローブレイク 香港ドル