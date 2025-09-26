パレスチナ自治区のヨルダン川西岸をめぐり、アメリカのトランプ大統領が「イスラエルによる併合を認めない」と明言しました。アメリカトランプ大統領「イスラエルがヨルダン川西岸を併合することは絶対に許さない。そんなことにはならない」トランプ大統領は25日、イギリスやフランスなどが相次いでパレスチナを国家として承認したことを受けて、イスラエル国内で併合を求める声が出ていたヨルダン川西岸について、このように明