下関市の南風泊市場は天然トラフグの取り扱い量・日本一を誇ります。初セリには、萩市の見島沖や瀬戸内海でとれた天然のトラフグ３５０キロがかけられました。 午前３時２０分、威勢のいい掛け声とともに今シーズンの競りが始まりました。競り子が差し出す黒い袋の中に仲買人が手を入れ指の握り方で値段を決める伝統の「袋競り」です。天然トラフグの最高値は、キロ当たり１万７０００円と去年より２０００円安く取り引き