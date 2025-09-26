むかしカレイ兵庫県北部の但馬地域でとれた小ぶりのヒレグロ（ヤマカレイ）を堅干しに加工した。素揚げやあぶりで味わうと、パリパリの食感と潮の香りが楽しめる。「昔ながらのおやつ」として購入する観光客もホタルイカやズワイガニの水揚げで知られる但馬地域で、小型のカレイは商品価値が低く、従来はほとんど港に持ち帰らなかった。主要魚種の不漁に苦しむ漁業者の支援策として、但馬漁業協同組合（本所・兵庫県香美町）が