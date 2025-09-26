「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。クラブハウスのシャンパンファイトでは、お約束とも言える光景が広がった。ロサンゼルスのスポーツ専門局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」でドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんも会場へ。ゴーグル＆レインコートを装着せず、Ｔシャツ姿でテオスカー・ヘルナンデス外野手にインタビュー