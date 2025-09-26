アメリカIT大手・マイクロソフトは、イスラエル軍へのクラウドサービスの提供を一部停止すると発表しました。イスラエルがガザ市民の監視データを保存していたことがわかったためとしています。この問題は、イギリスのガーディアン紙が先月、報じたものです。イスラエル軍が2022年以降、ガザやヨルダン川西岸地区の市民の通話を傍受した大量のデータをマイクロソフトのクラウド上に保存しているとされていました。マイクロソフトの