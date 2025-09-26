7月10日発売された『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（宝島社）に誌面未掲載カットを追加したデジタル限定特別版が、9月27日発売される。【写真】ヘルシーなランジェリーショットも上戸彩、写真集カットランタン飛ばしを楽しむ姿や本誌未収録の衣装など、デジタル版だけでしか見られないアザーカット38ページを追加収録した特別バージョンとなっている。写真集のロケ地は台湾。カメラマンは上戸