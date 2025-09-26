韓国で限界企業の比率が14年ぶりに最高水準に膨らんだ。韓国銀行が9月25日に発表した「金融安定状況」報告書によると、昨年末基準で営業利益では借入金の利子すら用意できない限界企業（利子補償倍率が3年連続1未満）の比率は17.1％に達した。1年前より0.7ポイント増加し、世界金融危機時の2010年以降で最高値を記録した。大企業の限界企業は2023年の12.8％から昨年13.7％へ、中小企業は同期間に17.4％から18％へと比率が拡大した