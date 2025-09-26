元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍している松本日向のファースト写真集が12月11日に発売されることが決定した。【関連】元HKT48松本日向、濡れた柔肌&ふっくら美谷間を大胆見せ！鎌倉を舞台にヘルシーボディで魅せる2016年7月にHKT48の4期生としてデビューし、シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍した後、2022年6月に6年間在籍したグループを卒業した松本。松本の25歳の誕生日でもある12月11日に