朝ドラ「あんぱん」（NHK）の結末では、やなせたかし氏をモデルとする嵩（北村匠海）と妻のぶ（今田美桜）の人生が描かれた。ライターの田幸和歌子さんは「やなせ氏は妻の死後20年現役で仕事を続け、人前にも出ていたが、たくさんの病気を抱えていた」という――。■嵩が成功したところで幕を閉じた「あんぱん」連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）最終週は、TVアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送開始と大ヒット、妻・のぶ（今