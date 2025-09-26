■インドネシア国鉄首脳が“時限爆弾”と公言東南アジア初となるインドネシアの高速鉄道「WHOOSH（ウーシュ）」は開業から約2年が経ち、財政面の重圧に直面している。この高速鉄道をめぐっては日本と中国が熾烈な受注合戦を繰り広げ、破格の条件を提示した中国に軍配が上がったことが日本でも大きく報道された。ただ、現在ではインドネシア国鉄首脳から「時限爆弾」と公言されるほど大幅な赤字に苦しんでいる。写真＝iStock.com／w