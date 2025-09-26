老後の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは？ 年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来の年金が少ない場合についてです。※サムネイル画像：PIXTA All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...疑問に専門家が回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 50代独身で、将来の年金は月12万円ほどしかもらえないという
  • 生活費は19万円だが、65歳以降も働き続けることが現実的だとFP
  • また、生活費の見直しも避けて通れないとしている
  • 老後の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金制度に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは？ 年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、公務員の加給年金についてです。※サムネイル画像：PIXTA
    公務員の加給年金は、会社員と違いますか？ 2025年9月19日 20時30分
  • 会社員として年金を払っていますが、独身で家族もいません。自分が受給前に亡くなったら、この年金のお金は全部消えてしまうのでしょうか？
    会社員として年金を払っていますが、独身で家族もいません。自分が受給前に亡くなったら、この年金のお金は全部消えてしまうのでしょうか？ 2025年9月22日 8時20分
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金受給者からの「自分の年金の繰り下げ受給」についての質問です。
    旦那の遺族年金をもらっています。自分の年金をもらうときに、繰り下げ受給はできるのですか？ 2025年9月20日 20時30分
  • 公務員で「貯蓄4000万円」という50代の義姉夫婦。やはり会社員より高収入で“余裕がある”のでしょうか？ 統計をもとに比較
    公務員で「貯蓄4000万円」という50代の義姉夫婦。やはり会社員より高収入で“余裕がある”のでしょうか？ 統計をもとに比較 2025年9月20日 13時20分
  • 夫婦で「年収1200万円」の夫婦。高収入なので、将来は“年金だけ”で暮らせますか？「持ち家・賃貸」の支出もあわせシミュレーション
    夫婦で「年収1200万円」の夫婦。高収入なので、将来は“年金だけ”で暮らせますか？「持ち家・賃貸」の支出もあわせシミュレーション 2025年9月20日 13時30分

