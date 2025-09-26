谷原章介と松下奈緒が探偵と探偵助手を演じた 9月に最終回を迎えた「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」で警視庁捜査一課・主任の青柳遥を演じた松下奈緒。大森南朋演じる伊垣修二と相葉雅紀演じる名波凛太郎によるSSBC強行犯係の機動分析担当の暴走コンビから迷惑を被りつつも、いつでも熱く真っすぐな刑事・青柳の姿が印象的だった。そんな松下が2010年に出演したのが、「東野圭吾ドラマスペシャル探偵倶楽部」だ。東野圭吾