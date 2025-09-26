お笑いコンビ「コットン」の西村真二（41）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」3時間半スペシャル（後6・25）に出演。海外ロケで人生が終わったと覚悟した瞬間を振り返った。海外に行った際のエピソードを求められた西村は、若手の時に相方・きょんとパプアニューギニアの奥地のジャングルに住む先住民に会いに行くロケがあったことを伝えた。目的地までは「片道3、4日かけて行った。飛行機も2、3回トランジットし