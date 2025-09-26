北海道・釧路警察署は2025年9月26日、傷害の疑いで札幌市北区の会社員の男（52）を現行犯逮捕しました。男は2025年9月26日午前1時半すぎ、釧路市末広町4丁目の路上で、漁師の男性（21）の顔面を殴りけがをさせた疑いが持たれています。男性は軽傷です。警察によりますと、男と男性はどちらも酒を飲んだ状態で、2人の関係性については捜査中だということです。男性が「殴られた」と警察に通報し事件が発覚しました。調べに対し男は