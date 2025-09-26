ラストチャンスをつかむ！２６日・ヤクルト戦（神宮）に先発する広島の床田寛樹投手（３０）が２５日、今季最終登板での２桁勝利達成に意欲を示した。球団左腕で３年連続２桁勝利となれば、８６年〜９１年の川口和久以来２人目。「最後、勝って終われたら一番いいなと思いますね。２桁勝ちたいというのもありますし、終わり良ければ全て良しだと思うので」と気合を入れた。８月２６日・巨人戦で９勝目を挙げた。だが、以降は３