99歳を迎え、現在は介護施設で穏やかな日々を過ごす「スミコおばあちゃん」。その77年前のお見合い写真を姪の久美子さんが公開したところ、「綺麗でチャーミング！」「面影ある！」などの反響が寄せられた。YouTubeチャンネル「すみちゃんねる~シニア夫婦~」（@sumi-ch）にて日々の暮らしを発信している久美子さん（@sumi_w7）に、スミコおばあちゃんとの意外な関係や現在の様子、初めて経験した介護について話を聞いた。【画像