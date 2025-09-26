ロシアのプーチン大統領は25日、2030年までに新しい原子力発電システムを稼働させる計画を明らかにしました。プーチン大統領はモスクワで開かれている国際原子力フォーラムで演説し、「原子力発電のすべての工程を自国で担えるのはロシアだけだ」と強調しました。さらに「ロシアが設計した原発は安全性と信頼性が高く、世界的に需要が大きい」と主張しました。また、プーチン氏は使用済み核燃料を再利用できる「閉じた燃料サイクル