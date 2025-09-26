25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続落し、前日と比べて173ドル96セント安の4万5947ドル32セントで取引を終えた。アメリカの商務省が発表した4〜6月期の実質GDP（国内総生産）確定値は、改定値から上方修正された。また、新規失業保険申請件数は市場予想を下回り、いずれの経済指標も、アメリカ経済の堅調さを示したと受け止められた。FRB（アメリカ連邦準備制度理事会）が追加の利下げを行うとの観測が後退し