＜日本プロシニア TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP初日◇25日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞現在、賞金ランキング1位に立つシニアルーキーの岩本高志が、8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダーの単独首位で初日を滑り出した。【写真】絶対に上手くなる岩本高志が教える鉄板ドリルこの日は10番から2季連続で賞金王の宮本勝昌、昨年覇者の増田伸洋、シニアツアー通算24勝を誇