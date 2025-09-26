大谷翔平のホームランボールが、誰の手に渡ったかは日本で常に話題になっているが、マリナーズのカル・ローリー捕手のホームランボールも今、全米で注目を集めている。ロサンゼルス・タイムズ紙が報じている。ローリーは24日（日本時間25日）の試合でシーズン60本塁打を達成した。その記念のボールをキャッチしたファンは、SNSの投稿動画によると、マリナーズのユニフォームを着た男性で、ボールを頭上に掲げ、その上ですぐ近