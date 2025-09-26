韓国の８人組ボーイズグループ・ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）が、１７日にリリースした約４年６カ月ぶりの日本２ｎｄフルアルバム「ＡｓｈｅｓｔｏＬｉｇｈｔ」で過去の自分を更新している。今作は「困難からの新たな希望」という意味が込められており、日本語詞の楽曲「Ａｓｈ」「ＦＡＣＥ」など全９曲を収録。クールで美しいパフォーマンスに注力した意欲作だ。ワールドツアーで多忙を極める８人が１年５カ月ぶりにデイリー