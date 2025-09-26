記者会見するスペインのアルバレス外相（左）とUNRWAのラザリニ事務局長（右）ら＝25日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークの国連本部で25日、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）への支援を協議する閣僚級会合が開かれた。共同議長を務めたスペインのアルバレス外相らは記者会見で、深刻な人道危機が続くパレスチナ自治区ガザの住民のために「UNRWAは不可欠だ」と述べ、日本を含む40カ国