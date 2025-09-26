「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、６回無失点で１２勝目。メジャー一流先発投手の証ともなるシーズン２００奪三振にも到達した。試合後のシャンパンファイトでは「みんなで成し遂げたことなのでうれしい。残り１カ月、このメンバーでやれるように頑張りたい」と力を込めた。初回、ペルドモを空振り三振に仕留め、続くマルテを一ゴロに打ち