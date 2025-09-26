「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。大谷翔平投手は「本当にみんなここを目指してやってきた。決めれてよかった」と語った。地区優勝を決めるゲームで５４号。「前の打席で打てなかったので取り返す気持ちで」と証した。第２打席で１死満塁の好機で空振り三振。そのリベンジを果たした一発だ。「球場以外でもいろんな人に支えてもらっている。