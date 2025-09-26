女子高生を４日間連れ回した「Aさんとは結婚を考えていました。（Aさんが）高校を卒業するタイミングで、何かしらの動きを取ろうと思っていました」「死にたい」と訴えた当時15歳の女子高生Aさんに「いっしょに死のう」と持ちかけ、連れ回したとして逮捕された41歳の男は、公判で「Aさんとの将来を考えていた」と驚きの言葉を述べた。「’25年５月16日、千葉県警は愛知県居住の住中隼（すみなか・じゅん）被告を未成年者誘拐の疑い