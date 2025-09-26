AUREXの「AX-XSS100」 いまやすっかりレトロアイテムとなった「ラジカセ」。カセットテープがファンアイテム的な存在になってしまっているので仕方がないが、時代の移り変わりを感じてしまう。 そんなラジカセの遺伝子を受け継いだ、令和のアイテムが登場した。東芝エルイートレーディングが展開するオーディオブランド、AUREXの「AX-XSS100」(オープンプライス/実売5万円前後)だ。 今回