東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値149.80高値149.93安値148.56 151.67ハイブレイク 150.80抵抗2 150.30抵抗1 149.43ピボット 148.93支持1 148.06支持2 147.56ローブレイク ユーロドル 終値1.1666高値1.1754安値1.1646 1.1839ハイブレイク 1.1797抵抗2 1.1731抵抗1 1.1689ピボット 1.1623支持1 1.1581支持2 1.1515ローブレイク