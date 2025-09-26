南米ブラジルにあるトヨタの自動車工場が大雨と強風により深刻な被害を受けました。工場の再開めどは立っていないということです。【映像】ブラジルのトヨタ工場の様子9月22日午後、サンパウロ近郊のポルトフェリスにあるエンジン工場が激しい雨と強風に見舞われました。現地メディアによりますと、工場は風速25mの強風などで、壊滅的な被害を受けたということです。ドローンの映像には、屋根の大部分がなくなった工場が捉え