石破総理大臣が調整している戦後80年のメッセージについて、自民党総裁選の候補者の一部からは否定的な見方が出ています。【映像】各候補者のコメント「70年談話でしっかり打ち出したと思っておりますので、改めて出していただく必要というのは私はあまりその必要性というのは乏しいのではないか」（小林元経済安保担当大臣）「少なくとも歴史認識等につきましては70年談話、これで区切りが付いている。閣議決定を伴うような談話