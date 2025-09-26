トヨタ自動車が建設した実証都市「ウーブン・シティ」が25日始動しました。【映像】豊田章男会長のコメント実証実験が始まるのは、約4万7000平方mのエリアで、自動運転のほか、信号機とモビリティーを連動させるなど、インフラの実証も進めます。また、20の企業や個人も参加し、新たな製品やサービスの開発に取り組みます。「ここは町というより未来のためのテストコースです」（トヨタ自動車・豊田章男会長）すでにトヨタ