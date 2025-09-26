ロボット開発の盛んな中国・杭州市で、世界でもっとも足が速いという犬型ロボットが登場しました。【映像】「ブラックパンサー2.0」の走るスピード25日に中国・杭州市で始まった博覧会に出品されたのは、世界最速という犬型ロボット「ブラックパンサー2.0」です。黒いボディからすらりと伸びた4本脚で走り出すと、秒速約10mまで加速できるとしています。中国の名門として知られる浙江大学の研究センターと、スタートアップ企業