認知症は早期に発見できれば、進行を抑えたり予防につなげたりすることも可能です。脳ドックでは、MRIによる脳萎縮の確認や認知機能検査、採血検査などを通して、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症のリスクを早期に把握できるようになっています。脳ドックが認知症の早期発見や予防にどのように役立つのか、北村先生に解説していただきました。 監修医師：北村 高之（北村脳神経クリニック） 順天堂大学医学部卒