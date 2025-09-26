○経済統計・イベントなど ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 ２１：３０米・個人所得 ２１：３０米・個人消費支出 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ハローズ，パレモ・ＨＤ，ＤＣＭ ※東証スタンダード上場：ＵＮＩＣＯ