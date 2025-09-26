２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円８０銭前後と前日と比べて９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円７５銭前後と同３銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米商務省が発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）確定値は、前期比年率３．８％増と改定値の３．３％増から上方修正された。また、米労働省が発表した前週