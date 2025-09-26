― ダウは173ドル安と3日続落、堅調な経済指標を受け追加利下げ観測が後退し売り優勢 ― ＮＹダウ 45947.32 ( -173.96 ) Ｓ＆Ｐ500 6604.72 ( -33.25 ) ＮＡＳＤＡＱ 22384.69 ( -113.15 ) 米10年債利回り4.170 ( +0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 64.98 ( -0.01 ) ＮＹ金 3771.1 ( +3.0 ) ＶＩＸ指数16.74 ( +0.56 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45375 ( -85 ) シカ