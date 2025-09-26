中国のSNS・小紅書（RED）で、日本のラーメン店の外国語の注意書きが紹介され、ネットユーザーの爆笑を誘っている。投稿者は22日、福岡県のラーメン店の店先に掲示された来店客への注意書きの写真をアップ。そこには日本語で「全員お揃いの上、お先に食券をご購入するようご協力お願いします」と書かれている。ところが、下に書かれている中国語は「お先に食券を購入し、全員の服装を一致させるよう、ご協力をお願いします」という