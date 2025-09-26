ソフトバンクが2年連続のパ・リーグ制覇に王手をかけた。きょう楽天戦に勝った場合は日本ハムが西武に△か●、ソフトバンクが引き分けた場合でも日本ハム●なら優勝が決まる。先発は10勝カルテットの1人である上沢。楽天戦は今季1勝2敗だが、防御率は2・25とまずまず。勝てば日本ハム時代の23年4月22日以来の楽天モバイルでの勝利となる。仙台での胴上げは10年にも経験しているが、この時はM1でマジックの対象だった西武が日