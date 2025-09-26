中国の李強首相（新華社＝共同）【ニューヨーク共同】中国の李強首相は25日、米国にある中国との交流団体の代表や米企業関係者らとニューヨークで面会した。米中は「パートナーや友人であるべきだ」として協力の重要性を訴えた。中国政府が発表した。参加した米中ビジネス評議会は李氏と貿易や投資について議論したと明らかにした。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は10月末に韓国で開幕するアジア太平洋経済協力会議（