北海道恵庭市で25日、車10台が絡む事故があった。付近では車を奪って逃走しその後、工場に侵入した男が逮捕されていて警察は事故との関連を調べている。25日午前、北海道恵庭市の国道で車10台が絡む事故があり女性2人が軽傷を負った。現場からは運転手1人が立ち去っていて警察が行方を追っていたが、事故の2時間後、約4キロ離れた工場に侵入した疑いでパート従業員の今北知宏容疑者(33)が逮捕された。今北容疑者は工場に侵入する前