SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「心」でした！■解説上から読むと「本心（ほんしん）」左から読むと「改心（かいしん）」右に向かって読むと「心髄（しんずい）」下に向かって読むと「心理（しんり）」パッと思い浮かびましたか？You