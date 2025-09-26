コナミデジタルエンタテインメント社が25日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ」でイベントを実施。同社の二大人気タイトル「遊戯王カードゲーム」と「eFootball」のコラボを発表した。 【写真】ネイマールと「ブラック・マジシャン」が同時に存在する世界線こんなのあり得るんだ…！ 「eFootball」は1995年7月21日に発売された「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディ