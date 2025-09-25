メルセデス・ベンツ日本合同会社は、メルセデス・マイバッハ S クラスの特別仕様車「Mercedes-Maybach S 680 Edition Northern Lights」を全国限定5台で発売すると発表した。 同モデルは、オーロラの幻想的な輝きから着想を得た専用ツートーンボディカラーを採用し、6.0リッターV型12気筒ツインターボエンジンにより最高出力612PSを発揮する。内外装にはMANUFAKTURプログラムによる特別仕立