女優・上戸彩の１５年ぶりの写真集「ＭｉｄｄａｙＲｅｖｅｒｉｅ」の未掲載カットを追加したデジタル限定特別版が、２７日に発売されることが決まった。ランタン飛ばしを楽しむ姿や、７月に発売された写真集の未収録衣装など、デジタル版だけでしか見られないアザーカット３８ページを追加収録した特別バージョン。写真集のロケ地は台湾。幻想的な夜市を楽しむ様子やビーチでのあどけないピュアな表情、自然の中に佇む美し