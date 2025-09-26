7月10日に発売した上戸彩の写真集『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（宝島社）に、誌面未掲載カットを追加したデジタル限定特別版が、27日に発売される。【写真】ベッドの上で美くびれを披露した上戸彩この写真集のロケ地は台湾。カメラマンは上戸が「以前から作品の雰囲気が好きで見ていた」と話す川島小鳥氏。幻想的な台湾の夜市を楽しむ様子やビーチでのあどけないピュアな表情、自然の中に佇む美