10月13日スタートのカンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）で主演を務める俳優の草なぎ剛が、このほど、都内で行われた合同取材会に出席。カンテレドラマとしては、通算9作目の連ドラ主演を迎える今作への思いや役柄に対する考え方について語った。【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシン